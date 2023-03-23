Украина может организовать саммит формулы мира в одной из европейских столиц, - Зеленский

"Мы давно говорим об организации саммита формулы мира", – говорится в его заявлении.

По словам президента, все прекрасно понимают, что в сложившихся условиях многие лидеры, к сожалению, не смогут приехать в Украину.

"Можем организовать саммит в одной из мировых столиц - в одной из европейских столиц. Разве это не добавит глобальной силы Европе? Точно прибавит", - сказал президент.