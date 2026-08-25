Україні варто обмежити експорт металобрухту до ЄС: у галузі назвали причину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

Який ефект обмежень на експорт брухту

За його словами, торік українські металургійні підприємства відчували дефіцит металобрухту. Через нестачу сировини за конкурентними цінами окремі компанії не могли виробити заплановані обсяги продукції.

Ситуацію також ускладнювала конкуренція з іноземними покупцями, зокрема з підприємствами на територіях, які мають доступ до дешевих російських ресурсів.



Саме тому, за його словами, спочатку було запроваджене експортне мито на металобрухт, а згодом - додаткові обмеження, щоб не допустити вивезення сировини через транзитні схеми. І це обмеження показало свою дієвість: забезпечення компаній брухтом зросло до нормального рівня.

Мито на брухт для ЄС: що пропонують металурги

Водночас Каленков звернув увагу, що чинне регулювання не повною мірою поширюється на торгівлю з Європейським Союзом через дію режиму вільної торгівлі.

На його думку, Україна мала би провести консультації з ЄС, та застосувати обмежувальні заходи і в цьому напрямку, особливо в умовах війни.

Йдеться передусім про необхідність встановлення мита в 180 євро/тонну брухту на цьому напрямі - адже зараз, як відомо, діє нульова ставка на вивезення брухту до ЄС, чим і користувалися недобросовісні експортери.



"Я думаю, що ми принаймні могли б розмовляти з Європейським Союзом і говорити про те, що це необхідно зробити", - зазначив він.



Президент "Укрметалургпрому" також підкреслив, що Україні варто орієнтуватися на політику самого ЄС, де металобрухт дедалі більше розглядають як стратегічно важливу сировину для декарбонізації промисловості.

І наголосив: для держави переробка металобрухту всередині країни економічно вигідніша, ніж його експорт як сировини. Виробництво готового металопрокату забезпечує більше податків, валютної виручки та доданої вартості.