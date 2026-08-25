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Главная » Бизнес » Экономика

Украине следует ограничить экспорт металлолома в ЕС: в отрасли назвали причину

14:30 25.08.2026 Вт
3 мин
Почему металлурги предлагают расширить ограничения на экспорт лома?
aimg Юлия Бойко
Украине следует ограничить экспорт металлолома в ЕС: в отрасли назвали причину Ограничение на экспорт лома даст больше сырья для металлургов (фото: GettyImages)
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Введенные Кабмином ограничения на экспорт лома дали положительный эффект и позволили улучшить обеспечение украинских металлургических предприятий сырьем. Следующим шагом должно стать системное регулирование экспорта лома, в частности в отношениях со странами ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

Какой эффект ограничений на экспорт лома

По его словам, в прошлом году украинские металлургические предприятия испытывали дефицит металлолома. Из-за нехватки сырья по конкурентным ценам отдельные компании не могли произвести запланированные объемы продукции.

Ситуацию также усложняла конкуренция с иностранными покупателями, в том числе с предприятиями на территориях, имеющих доступ к дешевым российским ресурсам.

Именно поэтому, по его словам, сначала была введена экспортная пошлина на металлолом, а впоследствии - дополнительные ограничения, чтобы не допустить вывоз сырья через транзитные схемы. И это ограничение показало свою действенность: обеспечение компаний ломом выросло до нормального уровня.

Пошлина на лом для ЕС: что предлагают металлурги

В то же время, Каленков обратил внимание, что действующее регулирование не в полной мере распространяется на торговлю с Европейским Союзом из-за действия режима свободной торговли.

По его мнению, Украина должна провести консультации с ЕС, и применить ограничительные меры и в этом направлении, особенно в условиях войны.

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Речь идет прежде всего о необходимости установления пошлины в 180 евро/тонну лома в этом направлении - ведь сейчас, как известно, действует нулевая ставка на вывоз лома в ЕС, чем и пользовались недобросовестные экспортеры.

"Я думаю, что мы, по крайней мере, могли бы разговаривать с Европейским Союзом и говорить о том, что это необходимо сделать", - отметил он.

Президент "Укрметаллургпрома" также подчеркнул, что Украине следует ориентироваться на политику самого ЕС, где металлолом все больше рассматривают как стратегически важное сырье для декарбонизации промышленности.

И подчеркнул: для государства переработка металлолома внутри страны экономически выгоднее его экспорта как сырья. Производство готового металлопроката обеспечивает больше налогов, валютной выручки и добавленной стоимости.

Напомним, 31 декабря 2025 года Кабмин Украины принял постановление №1795, которым на весь 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома.

Как известно, до введения запрета экспорт лома неуклонно рос. И хотя экспортная пошлина на металлолом составляет 180 евро/тонна, Украина на этом ничего не зарабатывала, потому что вывозили этот металлолом через Польшу, с нулевой пошлиной, а уже потом везли в Турцию. Из-за таких "серых" экспортных схем госбюджет потерял более 3 миллиардов гривен.

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