Украине следует ограничить экспорт металлолома в ЕС: в отрасли назвали причину

Введенные Кабмином ограничения на экспорт лома дали положительный эффект и позволили улучшить обеспечение украинских металлургических предприятий сырьем. Следующим шагом должно стать системное регулирование экспорта лома, в частности в отношениях со странами ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова.

Какой эффект ограничений на экспорт лома

По его словам, в прошлом году украинские металлургические предприятия испытывали дефицит металлолома. Из-за нехватки сырья по конкурентным ценам отдельные компании не могли произвести запланированные объемы продукции.

Ситуацию также усложняла конкуренция с иностранными покупателями, в том числе с предприятиями на территориях, имеющих доступ к дешевым российским ресурсам.

Именно поэтому, по его словам, сначала была введена экспортная пошлина на металлолом, а впоследствии - дополнительные ограничения, чтобы не допустить вывоз сырья через транзитные схемы. И это ограничение показало свою действенность: обеспечение компаний ломом выросло до нормального уровня.

Пошлина на лом для ЕС: что предлагают металлурги

В то же время, Каленков обратил внимание, что действующее регулирование не в полной мере распространяется на торговлю с Европейским Союзом из-за действия режима свободной торговли.

По его мнению, Украина должна провести консультации с ЕС, и применить ограничительные меры и в этом направлении, особенно в условиях войны.

Речь идет прежде всего о необходимости установления пошлины в 180 евро/тонну лома в этом направлении - ведь сейчас, как известно, действует нулевая ставка на вывоз лома в ЕС, чем и пользовались недобросовестные экспортеры.

"Я думаю, что мы, по крайней мере, могли бы разговаривать с Европейским Союзом и говорить о том, что это необходимо сделать", - отметил он.

Президент "Укрметаллургпрома" также подчеркнул, что Украине следует ориентироваться на политику самого ЕС, где металлолом все больше рассматривают как стратегически важное сырье для декарбонизации промышленности.

И подчеркнул: для государства переработка металлолома внутри страны экономически выгоднее его экспорта как сырья. Производство готового металлопроката обеспечивает больше налогов, валютной выручки и добавленной стоимости.