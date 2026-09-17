"Україна може чекати гарних новин": Білецький зробив заяву про операцію "Вівальді"

Операція "Вівальді", яку українські війська проводять на півночі Донецької області, має забезпечити вихід підрозділів на більш вигідні позиції для подальшої оборони. Вже можна чекати хороших новин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, у росіян був замисел на Донецькому напрямку - охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня.
"З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі - через той виступ, який зараз зрізається. Воно йшло на місто Святогірськ, а далі - до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клешні російські армії - Добропільська з півдня, і ця Святогірська, умовно з півночі - повинні були замкнутися", - розповів Білецький.
У Добропільську ЗСУ зупинили наступ росіян ще під час інфільтрації попереднього року. Зараз там знову ситуація досить складна, але контрольована.
"Північна ж клешня фактично розгромлена і знищена. Для нас критично важливо, щоб вони не мали спроможностей відновити цей наступ не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, а через паралізацію логістики, паралізацію тилових спроможностей, щоб не давати можливості росіянам відновити цей наступ", - зазначив командир корпусу.
Тоді, як пояснив Білецький, росіянам доведеться штурмувати Слов’янськ, Краматорськ, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб.
А штурмувати в лоб ці міста - це значно болісніше і затратніше для них, ніж намагатися їх охопити і фактично, якщо б вони обхопили, взяти без бою. Тому для українських військ дуже важливо паралізувати логістику ворога.
За словами командира, інформація про контрнаступ повинна зберігатися в таємниці для ефективності, і лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися.
Але, з іншого боку, є дипломатичний напрям цієї війни та психологічний вплив як на армію, так і на населення противника.
"Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати їхні результати. Всі сприйняли, що 75 км - це 75 км. Але ж ніхто не казав, що все закінчилося на 75 км. Україна може спокійно чекати гарних новин", - додав Білецький.
Нагадаємо, днями Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Вже відомо про зачистку кількох населених пунктів.
Також українські воїни ліквідували замаскованого противника та створили плацдарм для подальшого наступу.
Крім того, 13 вересня бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко очолив угруповання військ "Азов", яке буде діяти у Донецькій області.