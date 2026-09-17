"Україна може чекати гарних новин": Білецький зробив заяву про операцію "Вівальді"

За його словами, у росіян був замисел на Донецькому напрямку - охоплення так званих міст-фортець з півночі і півдня.

"З півдня це було охоплення через Добропілля, а з півночі - через той виступ, який зараз зрізається. Воно йшло на місто Святогірськ, а далі - до населеного пункту Барвінкове, де дві ці клешні російські армії - Добропільська з півдня, і ця Святогірська, умовно з півночі - повинні були замкнутися", - розповів Білецький.

У Добропільську ЗСУ зупинили наступ росіян ще під час інфільтрації попереднього року. Зараз там знову ситуація досить складна, але контрольована.

"Північна ж клешня фактично розгромлена і знищена. Для нас критично важливо, щоб вони не мали спроможностей відновити цей наступ не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, а через паралізацію логістики, паралізацію тилових спроможностей, щоб не давати можливості росіянам відновити цей наступ", - зазначив командир корпусу.

Тоді, як пояснив Білецький, росіянам доведеться штурмувати Слов’янськ, Краматорськ, Дружківсько-Костянтинівську агломерацію в лоб.

А штурмувати в лоб ці міста - це значно болісніше і затратніше для них, ніж намагатися їх охопити і фактично, якщо б вони обхопили, взяти без бою. Тому для українських військ дуже важливо паралізувати логістику ворога.

За словами командира, інформація про контрнаступ повинна зберігатися в таємниці для ефективності, і лише по виходу на визначені рубежі деякі ділянки операції повинні були розкриватися.

Але, з іншого боку, є дипломатичний напрям цієї війни та психологічний вплив як на армію, так і на населення противника.

"Тому по закінченню декількох етапів ми будемо озвучувати їхні результати. Всі сприйняли, що 75 км - це 75 км. Але ж ніхто не казав, що все закінчилося на 75 км. Україна може спокійно чекати гарних новин", - додав Білецький.