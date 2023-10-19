ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина, Молдова и Румыния объединят усилия по эвакуации граждан из Газы

Четверг 19 октября 2023 11:15
UA EN RU
Украина, Молдова и Румыния объединят усилия по эвакуации граждан из Газы Иллюстративное фото: Украина, Молдова и Румыния объединят усилия по эвакуации граждан из Газы (imgbig)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина, Молдова и Румыния договорились объединить усилия по эвакуации своих граждан из Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску провел телефонные разговоры с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Стороны договорились объединить усилия для эвакуации граждан из Сектора Газа.

"Это сотрудничество позволит провести быструю и безопасную эвакуацию наших граждан через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом", - говорится в сообщении МИД Молдовы.

Эвакуация из Сектора Газа

Отметим, что единственный пограничный пункт между Сектором Газа и Египтом все еще остается закрытым.

15 октября госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Газы, но пункт пропуска так и не открыли.

Тем временем Украина организовала уже три эвакуационных рейса из Израиля для наших граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Израиль Молдова Сектор Газа
NEWS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ