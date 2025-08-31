Україна могла заборонити паломництво хасидів до Умані, - Times of Israel

Через повномасштабну війну та постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Times of Israel.
За даними ізраїльських ЗМІ, Україна не дозволить провести щорічне паломництво десятків тисяч хасидів до Умані наступного місяця через проблеми з безпекою, спричинені тривалою війною з Росією.
Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана з Бреслова під час свята Рош Ха-Шана частково пов'язане із забороною масових зібрань, яка діє по всій Україні з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в країну.
Ба більше, протягом останнього місяця Росія посилила атаки дронів і ракет на міста України, включаючи масштабні атаки на західну і центральну Україну, де розташована Умань.
У попередні роки Україна настійно рекомендувала паломникам не відвідувати цей регіон через проблеми з безпекою, але десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.
Анонімний український чиновник повідомив інформаційному агентству i24, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку Росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва, як і планувалося, Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції на місці в Умані.
Окремо видання повідомило, що уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю різних гарантій перш ніж погодитися дозволити хасидським паломникам з Ізраїлю прилетіти до Молдови й звідти вирушити до Умані.
Серед вимог:
Видання пише, що Молдова хоче, щоб Ізраїль до 3 вересня перерахував молдавському уряду повну суму для проведення операції, інакше вона не буде дозволена.
Зауважимо, що щороку десятки тисяч людей подорожують до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі 19 століття.
Нагадаємо, що минулого року Україна також закликала хасидів утриматися від паломництва. Проте в вересні стало відомо, що в Умані погодились прийняти тисячі хасидів з одним застереженням.
Зазначимо, що у 2025 році святкування Рош Ха-Шана припадає на 22 вересня.