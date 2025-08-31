Україна могла заборонити паломництво хасидів до Умані, - Times of Israel

За даними ізраїльських ЗМІ, Україна не дозволить провести щорічне паломництво десятків тисяч хасидів до Умані наступного місяця через проблеми з безпекою, спричинені тривалою війною з Росією.

Рішення заборонити паломникам відвідувати могилу хасидського лідера рабина Нахмана з Бреслова під час свята Рош Ха-Шана частково пов'язане із забороною масових зібрань, яка діє по всій Україні з лютого 2022 року, коли Росія вторглася в країну.

Ба більше, протягом останнього місяця Росія посилила атаки дронів і ракет на міста України, включаючи масштабні атаки на західну і центральну Україну, де розташована Умань.

У попередні роки Україна настійно рекомендувала паломникам не відвідувати цей регіон через проблеми з безпекою, але десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.

Анонімний український чиновник повідомив інформаційному агентству i24, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю в умовах загрози з боку Росії і вимагає, щоб у разі дозволу на проведення паломництва, як і планувалося, Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції на місці в Умані.

Окремо видання повідомило, що уряд Молдови також вимагає від Ізраїлю різних гарантій перш ніж погодитися дозволити хасидським паломникам з Ізраїлю прилетіти до Молдови й звідти вирушити до Умані.

Серед вимог:

фінансування Ізраїлем тимчасового терміналу для додаткових рейсів, що перевозять паломників до місця паломництва і назад, на суму вісім мільйонів шекелів;

присутність поліції вздовж маршруту і на рейсах;

фінансування необхідного обладнання для забезпечення безпеки та логістики.

Видання пише, що Молдова хоче, щоб Ізраїль до 3 вересня перерахував молдавському уряду повну суму для проведення операції, інакше вона не буде дозволена.