Україна могла вперше вдарити по РФ власною балістикою, - Bloomberg

Журналісти звернули увагу на свіже зведення Міністерства оборони РФ. У ньому російське відомство стверджує, що протягом доби ППО нібито збила "далекобійну оперативно-тактичну ракету", а також сім авіабомб і понад 600 дронів.

При цьому у Москві не назвали тип ракети та не навели жодних подробиць події. Українська сторона також офіційно не підтверджувала використання балістики.

Агентство наголосило, що заява росіян з'явилася на тлі новин від української оборонної компанії Fire Point. Там нещодавно повідомили, що їхня балістична ракета FP-9 уже наближається до етапу льотних випробувань.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман раніше заявляв, що тести можуть розпочатися цього літа або на початку осені. За попередніми даними, балістична ракета FP-9 розроблена спеціально для ударів углиб РФ і має дальність близько 850 кілометрів.

"Якщо інформація про бойове застосування підтвердиться, це стане новим етапом у розвитку українських далекобійних засобів ураження власного виробництва, які досі були представлені переважно безпілотниками та крилатими ракетами", - зазначило Bloomberg.