Україна могла б стати основою об’єднаних сил Європи, але після війни, - Зеленський

"У нас найбільша армія з досвідом війни. Основою для об'єднаних сил Європи могла б бути українська армія. Для цього потрібно кілька кроків, на які у нас сьогодні немає часу", - сказав Зеленський.

За його словами, є юридичні, бюрократичні кроки, а також потрібне залучення джерел фінансування.

"У нас на це немає часу, бо ми фокусуємось на фронті. Як тільки закінчиться війна, ми безумовно долучились би до цієї структури. Що могла б зробити Європа зараз - підготувати всю фінансову базу", - додав президент.