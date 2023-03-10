Україна на межі втрати місця в заявці на проведення ЧС-2030: заміна знайдена

Партнери вивчають доцільність подальшої участі України в проекті. Замінити її в спільній заявці, найімовірніше, запропонують Марокко.

До такого рішення асоціації Іспанії та Португалії підштовхують внутрішні проблеми України. Внаслідок повномасштабної агресії РФ значно зруйнована місцева інфраструктура. Окрім того, ведеться слідство в кримінальних провадженнях проти президента УАФ Андрія Павелка.

На думку аналітиків, спільна заявка Іспанії, Португалії та Марокко може розраховувати на ширше коло підтримки. Спільний проект Європи та Африки матиме більше шансів на успіх, адже розраховуватиме на підтримку мінімум двох конфедерацій. Господарі ЧС-2030 будуть визначені на конгресі ФІФА в 2024 році.

Восени Україна приєдналася до спільної заявки піренейських держав на проведення ЧС-2030. За планами функціонерів, українські міста прийняли б одну з груп Мундіалю. УАФ до потенційних місць проведення матчів планетарного форуму внесла Донбас і Крим.