Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена

Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. Заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.

К решению ассоциации Испании и Португалии подталкивают внутренние проблемы Украины. В результате полномасштабной агрессии РФ значительно разрушена местная инфраструктура. Кроме того, ведется следствие по уголовным производствам против президента УАФ Андрея Павелко.

По мнению аналитиков, совместная заявка Испании, Португалии и Марокко может рассчитывать на более широкий круг поддержки. Совместный проект Европы и Африки будет иметь больше шансов на успех, рассчитывая на поддержку минимум двух конфедераций. Хозяева ЧМ-2030 будут определены на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.