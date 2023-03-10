RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина на грани потери места в заявке на проведение ЧМ-2030: замена найдена

Фото: Столичный НСК "Олимпийский" принимал финал Евро-2012 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

История с участием Украины в тендере на право принять футбольный чемпионат мира 2030 года вместе с Испанией и Португалией рискует завершиться, едва начавшись. Активная фаза войны – только одна из причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. Заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.

К решению ассоциации Испании и Португалии подталкивают внутренние проблемы Украины. В результате полномасштабной агрессии РФ значительно разрушена местная инфраструктура. Кроме того, ведется следствие по уголовным производствам против президента УАФ Андрея Павелко.

По мнению аналитиков, совместная заявка Испании, Португалии и Марокко может рассчитывать на более широкий круг поддержки. Совместный проект Европы и Африки будет иметь больше шансов на успех, рассчитывая на поддержку минимум двух конфедераций. Хозяева ЧМ-2030 будут определены на конгрессе ФИФА в 2024 году.

Осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли бы одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира