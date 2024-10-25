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Україна матиме резерв для будівництва фортифікацій, уряд затвердив рішення

П'ятниця 25 жовтня 2024 14:00
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Україна матиме резерв для будівництва фортифікацій, уряд затвердив рішення Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України та його словацький колега Роберт Фіцо (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд затвердив рішення щодо створення резерву для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Мова йде про запаси необхідних матеріалів, які дозволятимуть якнайшвидше розгортати будівельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", - пояснив прем'єр.

За словами представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука, затверджений порядок передбачає створення, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.

Будівництво оборонних фортифікацій

Під час повномасштабної війни в Україні розгорнуто масштабне зведення захисних фортифікацій. Місцева влада співпрацює з військовими силами для будівництва оборонних споруд у прикордонних та прифронтових регіонах, щоб захистити території від можливих атак.

У травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

Для контролю за процесом зведення фортифікацій Верховна Рада України також створила тимчасову слідчу комісію.

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