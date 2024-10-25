Україна матиме резерв для будівництва фортифікацій, уряд затвердив рішення

Уряд затвердив рішення щодо створення резерву для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Мова йде про запаси необхідних матеріалів, які дозволятимуть якнайшвидше розгортати будівельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", - пояснив прем'єр.

За словами представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука, затверджений порядок передбачає створення, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.

Будівництво оборонних фортифікацій

Під час повномасштабної війни в Україні розгорнуто масштабне зведення захисних фортифікацій. Місцева влада співпрацює з військовими силами для будівництва оборонних споруд у прикордонних та прифронтових регіонах, щоб захистити території від можливих атак.

У травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

Для контролю за процесом зведення фортифікацій Верховна Рада України також створила тимчасову слідчу комісію.