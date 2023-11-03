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"Україна матиме більше зброї". Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall

Фото: Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Темою переговорів була зброя для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter (X).

Зустріч українського міністра та гендиректора Rheinmetall відбулася у Берліні. Кулеба зазначив, що на зустрічі обговорили зброю та подальшу співпрацю Німеччини та України.

"Україна матиме більше зброї та боєприпасів, щоб захистити себе, цивільне населення та інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини та України", - зазначив він.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора, 2 листопада, Німеччина заявила про ще один військовий пакет для України. Він включає бронетранспортери, дрони та радари для систем ППО IRIS-T.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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