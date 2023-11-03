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"У Украины будет больше оружия". Кулеба провел встречу с главой Rheinmetall

Фото: Кулеба провел встречу с главой Rheinmetall (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Темой переговоров было оружие для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter (X).

Встреча украинского министра и гендиректора Rheinmetall прошла в Берлине. Кулеба отметил, что на встрече обсудили оружие и дальнейшее сотрудничество Германии и Украины.

"У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак России. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса оборонной промышленности Германии и Украины", - отметил он.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Вчера, 2 ноября, Германия заявила о еще одном военном пакете для Украины. Он включает в себя бронетранспортеры, дроны и радары для систем ПВО IRIS-T.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

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