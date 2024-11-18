Украина масштабировала серийное производство ракет "Нептун", - Умеров

Украине удалось масштабировать серийное производство ракет "Нептун". Также их усовершенствовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram .

Он отметил, что провел встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Обсуждались планы на 2025 год, ключевые направления и развитие отрасли.

Умеров напомнил, что в 2022 году украинская ракета "Нептун" уничтожила флагман Черноморского флота РФ - крейсер "Москва", что стало историческим моментом.

По его словам, сейчас производство украинских ракет наращивается. В этом году были произведены первые 100 ракет.

"Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на более далеких расстояниях", - отметил министр.

Он добавил, что продолжается разработка ракет-дронов, в том числе и "Пяляниці", которая является успешным примером сотрудничества государства и частного сектора. В этом направлении работа ведется и с иностранными партнерами.