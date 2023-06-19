Україна – Мальта: кадри та пряма мова перед матчем відбору до Євро-2024

Україна – Мальта

19 червня, 19:00, Трнава, Стадіон Антона Малатінского, трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Після непростої перемоги над македонцями "синьо-жовті" матимуть справу з головним аутсайдером групи. Перший домашній поєдинок у відборі підопічні Сергія Реброва проведуть на словацькій землі. Туди з трьома поразками в пасиві прибули середземноморські "лицарі".

Мальтійців звикли сприймати за справного постачальника очок для решти команд. Однак, реальність давно інша. Так, острів'яни "влетіли" Англії (0:4) минулої п'ятниці, але зі збірними Італії та Північної Македонії навесні геть не виглядали хлопчиками для побиття.

Отже, і збірній України буде з Мальтою нелегко. Проте, "синьо-жовті" вже отримали щеплення від недооцінки слабших на папері суперників. Допоможе й анонсована Ребровим ротація. Чимало виконавців головної команди прагнуть довести новому штабу профпридатність.

"Завтра гратимуть ті, хто на даний момент готовий грати. Я не розділяю підопічних на гравців молодіжної чи національної збірної. Мабуть, завтра ви побачите інший склад. Але ми маємо робити ротацію, оскільки проводимо третій поєдинок. Вона точно буде", – заявив напередодні керманич збірної.

Орієнтовні склади на матч Україна – Мальта

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Соболь – Сидорчук, Маліновський – Зубков, Циганков, Мудрик – Ванат

Мальта: Бонелло – Апап, Борг, Мускат – Мбонг, Крістенсен, Гіллом'є, Теума, Аттар – Сатаріано, Джонс

Прогноз РБК-Україна Sport – 4:0

"Синьо-жовті" спробують максимально проявити власний атакувальний потенціал. Вочевидь, збірна України намагатиметься вирішити питання щодо переможця зустрічі ще до перерви. У другій же половині нові виконавці з лави запасних цілком можуть підтримати заспів і довести рахунок до непристойного. У такому квінтеті команд кожен забитий м'яч може стати вирішальним на фініші.