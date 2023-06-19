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Украина – Мальта: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

Фото: "Сине-желтые" забили 6 мячей в двух летних матчах (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Номинально домашним поединком против сборной Мальты национальная команда Украины завершит июньский цикл в квалификационном турнире перед чемпионатом Европы 2024 года.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Украина – Мальта

19 июня, 19:00, Трнава, Стадион Антона Малатинского, трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

После непростой победы над македонцами "сине-желтые" будут иметь дело с главным аутсайдером группы. Первый домашний поединок в отборе подопечные Сергея Реброва проведут на словацкой земле. Туда с тремя поражениями в пассиве прибыли средиземноморские "рыцари".

Мальтийцев привыкли воспринимать в качестве исправного поставщика очков для остальных команд. Однако реальность давно другая. Да, островитяне "влетели" Англии (0:4) в прошлую пятницу, но со сборными Италии и Северной Македонии весной далеко не выглядели мальчиками для битья.

Следовательно, и сборной Украины будет с Мальтой нелегко. Тем не менее, "сине-желтые" уже получили прививку от недооценки более слабых на бумаге соперников. Поможет и анонсированная Ребровым ротация. Многие исполнители главной команды стремятся доказать новому штабу профпригодность.

"Завтра будут играть те, кто на данный момент готов играть. Я не разделяю подопечных на игроков молодежной или национальной сборной. Видимо, завтра вы увидите другой состав. Но мы должны делать ротацию, поскольку проводим третий поединок. Она точно будет", – заявил накануне рулевой сборной.

Ориентировочные составы на матч Украина – Мальта

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь – Сидорчук, Малиновский – Зубков, Цыганков, Мудрик – Ванат

Мальта: Бонелло – Апап, Борг, Мускат – Мбонг, Кристенсен, Гилломье, Теума, Аттар – Сатариано, Джонс

Прогноз РБК-Украина Sport – 4:0

"Сине-желтые" попытаются максимально проявить собственный атакующий потенциал. Очевидно, сборная Украины постарается решить вопрос о победителе встречи еще до перерыва. Во второй же половине новые исполнители со скамейки запасных вполне могут поддержать запев и довести счет до неприличного. В таком квинтете команд каждый забитый мяч может стать решающим на финише.

К слову, ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок Украины и Мальты.

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