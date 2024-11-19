Україна має значні далекобійні можливості, і буде це використовувати, - Зеленський

У Зеленського запитали, чи правда те, що Сили оборони України завдали повторний удар по складу боєприпасів у Брянської області за допомогою ATACMS. На що той заявив, що Україна має значні далекобійні можливості.

"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є "Довгі Нептуни", і не один, і тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", - сказав Зеленський.

Дозвіл на удари по Росії

Днями з'явилась інформація щодо того, що США дозволили використання Україною американського озброєння для нанесення ударів по території Росії. Однак офіційно це підтвердив сьогодні заступник держсекретаря США в країнах Західної півкулі Брайан А. Ніколс.