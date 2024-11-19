Україна має значні далекобійні можливості, і буде це використовувати, - Зеленський

Україна має значні далекобійні можливості. Однак деталі щодо цього не будуть розкриватись.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
У Зеленського запитали, чи правда те, що Сили оборони України завдали повторний удар по складу боєприпасів у Брянської області за допомогою ATACMS. На що той заявив, що Україна має значні далекобійні можливості.
"Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є "Довгі Нептуни", і не один, і тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати", - сказав Зеленський.
Днями з'явилась інформація щодо того, що США дозволили використання Україною американського озброєння для нанесення ударів по території Росії. Однак офіційно це підтвердив сьогодні заступник держсекретаря США в країнах Західної півкулі Брайан А. Ніколс.
Цікаво і те, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України завдали повторний удар по складу боєприпасів у Брянської області. Там було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація. Це вже друга атака на цей склад, до цього він був атакований дронами, що офіційно підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.