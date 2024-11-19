Украина имеет значительные дальнобойные возможности, и будет это использовать, - Зеленский

У Зеленского спросили, правда ли то, что Силы обороны Украины нанесли повторный удар по составу боеприпасов в Брянской области с помощью ATACMS. На что тот заявил, что у Украины есть значительные дальнобойные возможности.

"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть "Длинные Нептуны", и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", - сказал Зеленский.

Разрешение на удары по России

На днях появилась информация, что США разрешили использование Украиной американского вооружения для нанесения ударов по территории России. Однако официально это подтвердил сегодня заместитель госсекретаря США в странах Западного полушария Брайан А. Николс.