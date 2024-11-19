Украина имеет значительные дальнобойные возможности, и будет это использовать, - Зеленский

У Украины есть значительные дальнобойные возможности. Однако детали по этому поводу не будут раскрываться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.
У Зеленского спросили, правда ли то, что Силы обороны Украины нанесли повторный удар по составу боеприпасов в Брянской области с помощью ATACMS. На что тот заявил, что у Украины есть значительные дальнобойные возможности.
"Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть "Длинные Нептуны", и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать", - сказал Зеленский.
На днях появилась информация, что США разрешили использование Украиной американского вооружения для нанесения ударов по территории России. Однако официально это подтвердил сегодня заместитель госсекретаря США в странах Западного полушария Брайан А. Николс.
Интересно и то, что в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины нанесли повторный удар по составу боеприпасов в Брянской области. Там были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация. Это уже вторая атака на этот состав, до этого он был атакован официально подтвердившими в Генеральном штабе ВСУ дронами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .