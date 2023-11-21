Україна має залишатися у центрі уваги всього світу, - міністр оборони Естонії

"Ми (Естонія та Канада – ред.) єдині у поглядах на допомогу Україні – різні кризи не можуть затьмарити варварські військові злочини Росії та відволікти від нас фокус, увагу та зусилля щодо підтримки України", - сказав Певкур.

За його словами, мета Росії – перемогти Україну, і вона залишається незмінною. Він також додав, що перемога України відіграє вирішальну роль у формуванні євроатлантичного безпекового середовища на десятиліття вперед.

"Прихильники України мають у своїх руках політичну, економічну та військову міць, яка набагато перевищує ту, яка є у Росії – якщо ми правильно її скористаємося, ми зможемо перемогти агресора", - заявив міністр оборони.

Він також наголосив на необхідності інвестицій у війська, військовий потенціал, запаси та оборонно-промисловий потенціал.

"Якщо виникне така необхідність, нам доведеться почати захищати альянс незалежно від того, чи готові ми до цього чи ні – проте в останньому випадку нам доведеться заплатити набагато вищу ціну на поле бою. Естонія подає дуже добрий приклад", - додав Певкур.

Підтримка Естонії

З початку повномасштабної війни Росії влада та суспільство Естонії регулярно підтримують Україну. Зокрема, надаючи військову, гуманітарну та соціальну допомогу.

Так, нещодавно Естонія разом з Ісландіяю відправили Україні польовий шпиталь.

Також в Естонії запускають першу україномовну радіостанцію. Радіо DRUZI повідомлятиме новини та події, пов'язані з українською спільнотою в Естонії.