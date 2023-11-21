Украина должна оставаться в центре внимания всего мира, - министр обороны Эстонии

"Мы (Эстония и Канада – ред.) едины во взглядах на помощь Украине – различные кризисы не могут затмить варварские военные преступления России и отвлечь от нас фокус, внимание и усилия по поддержке Украины", - сказал Певкур.

По его словам, цель России – победить Украину, и она остается неизменной. Он также добавил, что победа Украины сыграет решающую роль в формировании евроатлантической среды безопасности на десятилетия вперед.

"Сторонники Украины имеют в своих руках политическую, экономическую и военную мощь, которая намного превышает ту, которая имеется у России – если мы правильно ее воспользуемся, мы сможем победить агрессора", - заявил министр обороны.

Он также подчеркнул необходимость инвестиций в войска, военный потенциал, запасы и оборонно-промышленный потенциал.

"Если возникнет такая необходимость, нам придется начать защищать альянс независимо от того, готовы мы к этому или нет – однако в последнем случае нам придется заплатить гораздо более высокую цену на поле боя. Эстония подает очень хороший пример", - добавил Певкур.

Поддержка Эстонии

С начала полномасштабной войны России власти и общество Эстонии регулярно поддерживают Украину. В частности, оказывая военную, гуманитарную и социальную помощь.

Так, недавно Эстония вместе с Исландией отправили Украине полевой госпиталь.

Также в Эстонии запускают первую украиноязычную радиостанцию. Радио DRUZI будет сообщать новости и события, связанные с украинским сообществом в Эстонии.