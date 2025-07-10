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Україна має всі шанси стати оборонним хабом Європи, - нардеп Копитін

Україна, Четвер 10 липня 2025 15:00
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Україна має всі шанси стати оборонним хабом Європи, - нардеп Копитін Фото: народний депутат Ігор Копитін (facebook.com Kopytin.Ihor)
Автор: Юлія Бойко

Україна має всі шанси стати оборонним хабом Європи. Це можливо за умови правильної співпраці з партнерами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

"Необхідно створити виробничі кластери з партнерами - наприклад, "Україна - Польща - Німеччина" - для спільного виробництва боєприпасів, БПЛА, систем ППО. Також варто ініціювати створення Фонду оборонних інновацій за участі країн G7, який би фінансував українські стартапи у сфері оборони. Це - шанс для молодих інженерів і технологів реалізувати себе в секторі, що формує майбутнє", - каже Ігор Копитін.

Нардеп підкреслив, що Україні потрібно розробляти "данську модель" фінансування, тобто розширювати коло учасників, країн, які погодяться закуповувати в наших виробників озброєння для Сил оборони.

Важливо укладати прямі контракти між державами-партнерами й вітчизняними виробниками. Вже відомо про майбутні проєкти "Укроборонпрому" та норвезької компанії "Kongsberg Defence & Aerospace" (KDA) задля посилення української протиповітряної оборони й про партнерство Укроборонпрому з німецьким концерном "Rheinmetall".

"Наші головні партнери - ЄС, Канада, Японія, США - розуміють, що сильна Україна - це гарантія їхньої безпеки. Україні необхідно інтегруватися в європейські стандарти (тобто стандарти НАТО) й активно залучати інвесторів до модернізації виробництв у галузі ВПК. Саме розвиток українського ВПК в активній співпраці з Європою - єдиний оптимальний ефективний та можливий шлях посилення власних оборонних потужностей", - каже Ігор Копитін.

На переконання нардепа, Україна не програє війну: перемога залежатиме від виснаження ресурсів РФ, а це питання часу та зусиль усіх, зокрема і наших партнерів, і санкційної політики.

"Україна вже формує нову військову доктрину, де ключовими стають асиметричні засоби ведення війни - дрони, РЕБ, кібероперації", - зазначає він.

За словами нардепа, це дозволяє компенсувати чисельну перевагу ворога, а ще робить Україну полігоном для новітніх технологій, які згодом можуть стати експортним проривом.

"Сильна Україна - це гарантія безпеки для ЄС, США, Канади та Японії. Розвиток ВПК - не просто про зброю. Це про незалежність, економіку й місце України в новій архітектурі безпеки Європи", - наголошує народний депутат.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, українську зброю вироблятимуть на території Данії. Відповідну угоду підписали в Копенгагені.

Водночас у березні 2024 року стало відомо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких виготовлятимуть зброю.

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