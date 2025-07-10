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Украина имеет все шансы стать оборонным хабом Европы, - нардеп Копытин

Украина, Четверг 10 июля 2025 15:00
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Украина имеет все шансы стать оборонным хабом Европы, - нардеп Копытин Фото: народный депутат Игорь Копытин (facebook.com Kopytin.Ihor)
Автор: Юлия Бойко

Украина имеет все шансы стать оборонным хабом Европы. Это возможно при условии правильного сотрудничества с партнерами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

"Необходимо создать производственные кластеры с партнерами - например, "Украина - Польша - Германия" - для совместного производства боеприпасов, БПЛА, систем ПВО. Также стоит инициировать создание Фонда оборонных инноваций при участии стран G7, который бы финансировал украинские стартапы в сфере обороны. Это - шанс для молодых инженеров и технологов реализовать себя в секторе, который формирует будущее", - говорит Игорь Копытин.

Нардеп подчеркнул, что Украине нужно разрабатывать "датскую модель" финансирования, то есть расширять круг участников, стран, которые согласятся закупать у наших производителей вооружения для Сил обороны.

Важно заключать прямые контракты между государствами-партнерами и отечественными производителями. Уже известно о будущих проектах "Укроборонпрома" и норвежской компании "Kongsberg Defence & Aerospace" (KDA) для усиления украинской противовоздушной обороны и о партнерстве Укроборонпрома с немецким концерном "Rheinmetall".

"Наши главные партнеры - ЕС, Канада, Япония, США - понимают, что сильная Украина - это гарантия их безопасности. Украине необходимо интегрироваться в европейские стандарты (то есть стандарты НАТО) и активно привлекать инвесторов к модернизации производств в области ВПК. Именно развитие украинского ВПК в активном сотрудничестве с Европой - единственный оптимальный эффективный и возможный путь усиления собственных оборонных мощностей", - говорит Игорь Копытин.

По убеждению нардепа, Украина не проиграет войну: победа будет зависеть от истощения ресурсов РФ, а это вопрос времени и усилий всех, в том числе и наших партнеров, и санкционной политики.

"Украина уже формирует новую военную доктрину, где ключевыми становятся асимметричные средства ведения войны - дроны, РЭБ, кибероперации", - отмечает он.

По словам нардепа, это позволяет компенсировать численное преимущество врага, а еще делает Украину полигоном для новейших технологий, которые впоследствии могут стать экспортным прорывом.

"Сильная Украина - это гарантия безопасности для ЕС, США, Канады и Японии. Развитие ВПК - не просто об оружии. Это о независимости, экономике и месте Украины в новой архитектуре безопасности Европы", - подчеркивает народный депутат.

Как писало РБК-Украина ранее, украинское оружие будут производить на территории Дании. Соответствующее соглашение подписали в Копенгагене.

В тоже время в марте 2024 года стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.

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