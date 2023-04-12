Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - глава Пентагону

Україна має всі можливості, щоб досягти успіху в наступі. Союзники навчили велику кількість українських військових та продовжують надавати технічну допомогу.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"У них (ЗСУ – ред.) є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони (збройні сили України – ред.) достатньо готові до продовження (наступальних – ред.) дій та операцій", - зазначив Остін.
За його словами, США та союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу, щоб обороноздатність України залишалася на високому рівні.
"Я впевнений, що керівництво України продовжуватиме боротися з противником. Вони мають план, але тільки президент (України Володимир – ред.) Зеленський і керівництво країни знають подробиці цих планів", - додав глава Пентагону.
Слід зазначити, що за даними Міноборони України, про контрнаступ ВСУ офіційно можуть говорити лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.
Пізніше секретар РНБО заявив, що генеральний штаб ЗСУ самостійно приймає рішення про контрнаступ українських військ. Таке рішення буде затверджено в останній момент.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.