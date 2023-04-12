У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в наступлении, - глава Пентагона

У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в наступлении. Союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

"У них (ВСУ – ред.) есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они (вооруженные силы Украины – ред.) в достаточной степени готовы к продолжению (наступательных – ред.) действий и операций", - отметил Остин.

По его словам, США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", - добавил глава Пентагона.