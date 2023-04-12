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У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в наступлении, - глава Пентагона

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 01:42
У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в наступлении, - глава Пентагона Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в наступлении. Союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"У них (ВСУ – ред.) есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы обучили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они (вооруженные силы Украины – ред.) в достаточной степени готовы к продолжению (наступательных – ред.) действий и операций", - отметил Остин.

По его словам, США и союзники будут продолжать оказывать военную помощь, чтобы обороноспособность Украины оставалась на высоком уровне.

"Я уверен, что руководство Украины будет продолжать бороться с противником. У них есть план, но только президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский и руководство страны знают подробности этих планов", - добавил глава Пентагона.

Следует отметить, что по данным Минобороны Украины, что о контрнаступлении ВСУ официально могут говорить только президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

Позже секретарь СНБО заявил, что генеральный штаб ВСУ самостоятельно принимает решение о контрнаступлении украинских войск. Такое решение будет утверждено в последний момент.

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