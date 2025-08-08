Україна має відтермінувати СВАМ, інакше зупиниться експорт і постраждає бізнес, - ескперт

За її словами, CBAM хоча і позиціонується як "зелений" механізм, на практиці виконує функцію захисту європейських виробників від дешевшого імпорту.

"Хоча CBAM має заохочувати до впровадження "зелених" технологій, на практиці він виявився механізмом, який захищає ЄС від дешевших імпортних товарів", - зазначила Карпець.

Вона наголосила, що український бізнес фізично не може фінансувати декарбонізацію. Через війну підприємства зосереджені на підтримці базової життєздатності.

"Український бізнес в умовах війни не може фінансувати декарбонізацію виробничих процесів, адже він зосереджений на сплаті екологічних податків, збереженні робочих місць, підтримці життєдіяльності підприємств", - пояснила експертка.

Карпець також підкреслила, що зупинка експорту болісно вдарить не лише по українській економіці, а й по бізнес-середовищу країн ЄС.

"Зупинка експорту товарів, охоплених CBAM, призведе до втрати інвестицій у ці підприємства та необхідності пошуку нових ринків", - додала експерт.

На її думку, Україна має якнайшвидше офіційно звернутися до Єврокомісії з проханням відтермінувати дію CBAM. Це передбачено регламентом на випадок виняткових обставин - таких як війна.

"Саме тому Європейська бізнес-асоціація не раз наголошувала на необхідності створення власного CBAM та важливості негайного відтермінування цього механізму", - сказала вона.