Україна має відтермінувати СВАМ, інакше зупиниться експорт і постраждає бізнес, - ескперт

Вже з наступного року українські експортери мають купувати CBAM-сертифікати для продажу своєї продукції до ЄС. Це стане суттєвим фінансовим тягарем для бізнесу, який і так працює в умовах війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву менеджерки комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Вікторії Карпець.
За її словами, CBAM хоча і позиціонується як "зелений" механізм, на практиці виконує функцію захисту європейських виробників від дешевшого імпорту.
"Хоча CBAM має заохочувати до впровадження "зелених" технологій, на практиці він виявився механізмом, який захищає ЄС від дешевших імпортних товарів", - зазначила Карпець.
Вона наголосила, що український бізнес фізично не може фінансувати декарбонізацію. Через війну підприємства зосереджені на підтримці базової життєздатності.
"Український бізнес в умовах війни не може фінансувати декарбонізацію виробничих процесів, адже він зосереджений на сплаті екологічних податків, збереженні робочих місць, підтримці життєдіяльності підприємств", - пояснила експертка.
Карпець також підкреслила, що зупинка експорту болісно вдарить не лише по українській економіці, а й по бізнес-середовищу країн ЄС.
"Зупинка експорту товарів, охоплених CBAM, призведе до втрати інвестицій у ці підприємства та необхідності пошуку нових ринків", - додала експерт.
На її думку, Україна має якнайшвидше офіційно звернутися до Єврокомісії з проханням відтермінувати дію CBAM. Це передбачено регламентом на випадок виняткових обставин - таких як війна.
"Саме тому Європейська бізнес-асоціація не раз наголошувала на необхідності створення власного CBAM та важливості негайного відтермінування цього механізму", - сказала вона.
Нагадаємо, експерт Андріан Прокіп заявив, що через неможливість довести походження електроенергії, навіть "зелена" продукція з України потрапляє під вуглецеве мито ЄС.
За його словами, потрібна швидка інтеграція до енергоринку ЄС - це дозволить верифікувати джерела енергії та зменшити тиск CBAM на експорт.
Згідно з дослідженням Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП.
Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності - воно може становити 2,8 млрд доларів у 2026 році, і сягнути 3,6 млрд доларів у 2034 році.
Додамо, що влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори - адже наша країна точно має право на відстрочку за законодавством ЄС.