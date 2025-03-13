Через запровадження європейського мита СВАМ Україна може втратити 5 млрд доларів експорту, - GMK Center

З набуттям остаточної чинності в ЄС вуглецевого податку (CBAM) потенційні втрати інвестицій в українську економіку у 2026-2030 роках можуть скласти 2,7 млрд доларів. Водночас, потенційні втрати експорту протягом зазначеного періоду становитимуть 4,7 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

"Наразі Євросоюз є основним торгівельним партнером для України. Введення CBAM створить додаткові перешкоди для вітчизняних компаній, що постачають туди товари. За підсумками 2024 року, вартість українського експорту до ЄС склала 24,8 млрд доларів, з яких 14,5% підпадає під дію механізму транскордонного вуглецевого коригування", - вказує видання.

Вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме: якщо у 2026 році втрати ВВП можуть сягнути $1,4 млрд, у 2030-му цей показник, імовірно, складе 7,25 млрд доларів.

"Україні потрібне рішення, яке дозволить пом’якшити негативний вплив механізму транскордонного вуглецевого коригування на її економіку. Цього можна досягти згідно зі статтею 30.7 Регламенту CBAM. Вона містить положення про форс-мажор для країн, які постраждали від непередбачуваних, виняткових та неспровокованих подій, які завдають серйозної шкоди їхній економічній та промисловій інфраструктурі", - наголосили в GMK Center.

З огляду на негативний вплив СВАМ на економіку, український бізнес говорить про необхідність участі держави в розв’язанні цієї проблеми. Одним з варіантів може бути активна позиція уряду при перемовинах в рамках оновлення торгівельної угоди з ЄС, що дозволила б розробити дієвий механізм підтримки взаємовигідної зовнішньої торгівлі, вказує видання.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

Україна може втратити 5 млрд доларів за 5 років через дію європейського мита СВАМ.

Якщо на Україну буде поширена дія екологічного податку СВАМ, ми можемо втратити 2,7 млрд доларів інвестицій у нашу економіку у найближчі роки. А потенційні втрати експорту становитимуть 4,7 млрд доларів.

За розрахунками GMK Center, вплив CBAM на українську економіку з роками зростатиме: якщо у 2026 році втрати ВВП можуть сягнути 1,4 млрд доларів, у 2030-му цей показник, імовірно, складе 7,25 млрд доларів.

Тому Україна має активніше захищати свої інтереси – адже у законодавстві по СВАМ є пункт, який дозволяє відстрочити введення цього мита для країн, які мають форс-мажорні обставини. Враховуючи, що ми вже четвертий рік у стані війни, Україна має право на цю відстрочку як ніхто.