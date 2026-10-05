Україна має унікальний досвід у сфері дронів, Польща готова долучитися, - Сікорський

Польща активно співпрацює з Україною в оборонній сфері. Зокрема, після приєднання країни до балістичної коаліції розглядається можливість партнерства у галузі дронових технологій.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на брифінгу для українських журналістів у Варшаві.

Співпраця з Польщею у сфері оборони

Сікорський відповів на питання щодо воєнної співпраці України з Польщею і перспектив підписання Drone Deal.

"Україна, яка купує польські дрони, наприклад, від компанії WB Electronics, так і польська оборонна промисловість зацікавлена у різних спільних проєктах", - каже міністр.

Він нагадав, що Україна отримує, а також купує польські зенітно-ракетні комплекси Piorun.

"Особисто я був на фронті під Бахмутом, де польські САУ Krab у складі 26-ї бригади України вели вогонь американськими снарядами Excalibur. Ми були тією країною, яка першою почала постачати танки та винищувачі", - уточнив глава МЗС Польщі.

Унікальний досвід України

Cікорський зазначив, що "у сфері безпілотників Україна дійсно має унікальний досвід".

"Тож з нашого боку є всіляка підтримка польського бізнесу - як державного, так і приватного, - щоб брати в цьому участь", - запевнив міністр.

Польща зацікавлена

Сікорський нагадав, що під час останньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Польщі Дональдом Туском було оголошено про приєднання країни до балістичної коаліції.

"Адже польські компанії мають технологічні спроможності, які, схоже, стануть у пригоді", - повідомив він.

За словами Сікорського, наразі понад 3 тисячі польських підприємств працюють в Україні, звісно, в інших секторах, ніж безпілотники.

"З них 300 - розпочали діяльність уже після початку повномасштабного вторгнення", - додав глава МЗС Польщі.