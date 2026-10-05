Україна має унікальний досвід у сфері дронів, Польща готова долучитися, - Сікорський
Польща активно співпрацює з Україною в оборонній сфері. Зокрема, після приєднання країни до балістичної коаліції розглядається можливість партнерства у галузі дронових технологій.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на брифінгу для українських журналістів у Варшаві.
Співпраця з Польщею у сфері оборони
Сікорський відповів на питання щодо воєнної співпраці України з Польщею і перспектив підписання Drone Deal.
"Україна, яка купує польські дрони, наприклад, від компанії WB Electronics, так і польська оборонна промисловість зацікавлена у різних спільних проєктах", - каже міністр.
Він нагадав, що Україна отримує, а також купує польські зенітно-ракетні комплекси Piorun.
"Особисто я був на фронті під Бахмутом, де польські САУ Krab у складі 26-ї бригади України вели вогонь американськими снарядами Excalibur. Ми були тією країною, яка першою почала постачати танки та винищувачі", - уточнив глава МЗС Польщі.
Унікальний досвід України
Cікорський зазначив, що "у сфері безпілотників Україна дійсно має унікальний досвід".
"Тож з нашого боку є всіляка підтримка польського бізнесу - як державного, так і приватного, - щоб брати в цьому участь", - запевнив міністр.
Польща зацікавлена
Сікорський нагадав, що під час останньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Польщі Дональдом Туском було оголошено про приєднання країни до балістичної коаліції.
"Адже польські компанії мають технологічні спроможності, які, схоже, стануть у пригоді", - повідомив він.
За словами Сікорського, наразі понад 3 тисячі польських підприємств працюють в Україні, звісно, в інших секторах, ніж безпілотники.
"З них 300 - розпочали діяльність уже після початку повномасштабного вторгнення", - додав глава МЗС Польщі.
Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі впевнені, каже Сікорський, що в потрібний час стаття 5 НАТО буде застосована. Це може статися тоді, коли Росія здійснить акт агресії.
Крім того, полякам варто готуватися до нападу Росії. Сікорський зауважив, що не зайвим буде зробити запаси, скласти евакуаційний рюкзак та знайти укриття поблизу свого житла.