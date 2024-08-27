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Україна має свою балістику. Які можуть бути характеристики ракети і до чого тут "Грім-2"

Ілюстративне фото: Україна могла розробити балістику на базі "Грім-2" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Україна розробила власну балістичну ракету. Ймовірно, під час її створення могли використати досвід проекту "Гром-2".

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він нагадав, що в Україні до початку повномасштабної війни розробляли балістичну ракету "Грім-2", проект був майже за крок від реалізації. Але після вторгнення росіян про такий проект не забули, він продовжує розвиток.

"Цілком можливо, що зараз ця ракета (мова про українську балістику - ред.) матиме зовсім іншу назву, інші характеристики, але досвід від розробки саме цієї ракети він був використаний у цій новій модифікації... Питання в тому, які характеристики і як ми її використовуватимемо", - заявив Коваленко.

Він висловив припущення, що якщо ракету розробили на базі "Грім-2", то її дальність може становити 500 кілометрів. Це середньостатистичний показник для балістичних ракет оперативно-тактичного рівня.

"Це можливість вражати цілі на відстанях, наприклад, десь на відстані до Москви, в самій Москві. З урахуванням того, що ми зараз демонтуємо справді феноменальні показники покращення загальних характеристик своїх засобів ураження, то це можуть бути характеристики набагато кращі", - додав експерт.

Також він припустив, що вартість однієї ракети може становити до 5 млн. І станом зараз Україна може проводити поодинокі випробування такої балістики в бойових умовах.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна провела перші успішні випробування балістичної ракети власного виробництва.

Глава держави наголошував, що не може розкрити детальної інформації про ракету.

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