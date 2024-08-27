Україна має свою балістику. Які можуть бути характеристики ракети і до чого тут "Грім-2"

Він нагадав, що в Україні до початку повномасштабної війни розробляли балістичну ракету "Грім-2", проект був майже за крок від реалізації. Але після вторгнення росіян про такий проект не забули, він продовжує розвиток.

"Цілком можливо, що зараз ця ракета (мова про українську балістику - ред.) матиме зовсім іншу назву, інші характеристики, але досвід від розробки саме цієї ракети він був використаний у цій новій модифікації... Питання в тому, які характеристики і як ми її використовуватимемо", - заявив Коваленко.

Він висловив припущення, що якщо ракету розробили на базі "Грім-2", то її дальність може становити 500 кілометрів. Це середньостатистичний показник для балістичних ракет оперативно-тактичного рівня.

"Це можливість вражати цілі на відстанях, наприклад, десь на відстані до Москви, в самій Москві. З урахуванням того, що ми зараз демонтуємо справді феноменальні показники покращення загальних характеристик своїх засобів ураження, то це можуть бути характеристики набагато кращі", - додав експерт.

Також він припустив, що вартість однієї ракети може становити до 5 млн. І станом зараз Україна може проводити поодинокі випробування такої балістики в бойових умовах.