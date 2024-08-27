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Зеленський заявив про успішне випробування української балістичної ракети

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 14:53
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Зеленський заявив про успішне випробування української балістичної ракети Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна провела успішне випробування власної балістичної ракети. Деталі про ракету поки що не розголошуються.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс", - сказав він.

Зеленський заявив, що не може розкрити деталі про ракету.

Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію. "Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах", - повідомив він.

Зеленський також нагадав про ракету-дрон "Паляниця" та зазначив, що це "дуже серйозні речі".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". Це відбулося на День Незалежності України.

"Паляниця" має великі крила, що дозволяє літати на далекі відстані. При цьому зброя зможе вражати цілі, зокрема на аеродромах, до того, як літаки встигатимуть злітати.

На початку серпня Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Однією із тем обговорень було виробництво ракет в Україні. Зокрема Зеленський зазначив, що рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на українську ракетну програму, у зв'язку з чим ракет власного виробництва в України буде більше.

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