У Украины есть своя баллистика. Какие могут быть характеристики ракеты и при чем здесь "Гром-2"

Он напомнил, что в Украине до начала полномасштабной войны разрабатывали баллистическую ракету "Гром-2", проект был почти в шаге от реализации. Но после вторжения россиян о таком проекте не забыли, он продолжает развития.

"Вполне возможно, что сейчас эта ракета (речь об украинской баллистике - ред.) будет иметь совсем другое название, другие характеристики, но опыт от разработки именно этой ракеты, он был использован в этой новой модификации... Вопрос в том, какие характеристики и как мы ее будем использовать", - заявил Коваленко.

Он предположил, что если ракету разработали на базе "Гром-2", то ее дальность может составлять 500 километров. Это среднестатистический показатель для баллистических ракет оперативно-тактического уровня.

"Это возможность поражать цели на расстояниях, например, где-то на расстоянии до Москвы, в самой Москве. С учетом того, что мы сейчас демонтируем действительно феноменальные показатели улучшения общих характеристик своих средств поражения, то это могут быть характеристики гораздо лучше", - добавил эксперт.

Также он допустил, что стоимость одной ракеты может составлять до 5 млн. И по состоянию на сейчас Украина может проводить одиночные испытания такой баллистики в боевых условиях.