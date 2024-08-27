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У Украины есть своя баллистика. Какие могут быть характеристики ракеты и при чем здесь "Гром-2"

Иллюстративное фото: Украина могла разработать баллистику на базе "Гром-2" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украина разработала собственную баллистическую ракету. Вероятно, при ее создании могли использовать опыт проекта "Гром-2".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он напомнил, что в Украине до начала полномасштабной войны разрабатывали баллистическую ракету "Гром-2", проект был почти в шаге от реализации. Но после вторжения россиян о таком проекте не забыли, он продолжает развития. 

"Вполне возможно, что сейчас эта ракета (речь об украинской баллистике - ред.) будет иметь совсем другое название, другие характеристики, но опыт от разработки именно этой ракеты, он был использован в этой новой модификации... Вопрос в том, какие характеристики и как мы ее будем использовать", - заявил Коваленко. 

Он предположил, что если ракету разработали на базе "Гром-2", то ее дальность может составлять 500 километров. Это среднестатистический показатель для баллистических ракет оперативно-тактического уровня. 

"Это возможность поражать цели на расстояниях, например, где-то на расстоянии до Москвы, в самой Москве. С учетом того, что мы сейчас демонтируем действительно феноменальные показатели улучшения общих характеристик своих средств поражения, то это могут быть характеристики гораздо лучше", - добавил эксперт. 

Также он допустил, что стоимость одной ракеты может составлять до 5 млн. И по состоянию на сейчас Украина может проводить одиночные испытания такой баллистики в боевых условиях. 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина провела первые успешные испытания баллистической ракеты собственного производства.

Глава государства отмечал, что не может раскрыть детальную информацию о ракете.

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