Украина должна сама решать, когда начинать переговоры с РФ, - Штайнмайер
Украинское общество должно иметь возможность самостоятельно принимать решение о начале переговоров о прекращении огня.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По словам Штайнмайера, Украина должна иметь полную свободу действий в принятии решений о переговорах о прекращении огня.
"Нельзя решать за Украину. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их многообещающими", - отметил президент Германии.
По его словам, инициирование переговоров делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы заручиться постоянной поддержкой других стран, которые ранее не помогали Украине в войне против РФ.
Ранее в Минреинтеграции назвали условие для начала переговоров с Россией. Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории.
Напомним, недавно американское издание The Washington Post опубликовало материал, где утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит украинское руководство "продемонстрировать открытость к переговорам с РФ".
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