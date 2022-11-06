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Украина должна сама решать, когда начинать переговоры с РФ, - Штайнмайер

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Воскресенье 06 ноября 2022 20:24
Украина должна сама решать, когда начинать переговоры с РФ, - Штайнмайер Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинское общество должно иметь возможность самостоятельно принимать решение о начале переговоров о прекращении огня.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По словам Штайнмайера, Украина должна иметь полную свободу действий в принятии решений о переговорах о прекращении огня.

"Нельзя решать за Украину. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их многообещающими", - отметил президент Германии.

По его словам, инициирование переговоров делается не для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, а для того, чтобы заручиться постоянной поддержкой других стран, которые ранее не помогали Украине в войне против РФ.

Ранее в Минреинтеграции назвали условие для начала переговоров с Россией. Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории.

Напомним, недавно американское издание The Washington Post опубликовало материал, где утверждается, что администрация президента США Джо Байдена якобы просит украинское руководство "продемонстрировать открытость к переговорам с РФ".

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