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Чи будуть обмеження на використання F-16 для ударів по РФ: відповідь премʼєра Бельгії

Вівторок 28 травня 2024 12:27
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Чи будуть обмеження на використання F-16 для ударів по РФ: відповідь премʼєра Бельгії Фото: премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не зможе використовувати винищувачі F-16, які передасть Бельгія, для ударів по території Росії.

Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Усе, що входить у нашу угоду чітко там прописано, українські Збройні сили можуть це використовувати на українській території", - заявив він.

Україна просить дозволу на удари по території РФ

Україна закликає своїх західних партнерів дозволити їй використовувати надану їм зброю для ударів по цілях на території Росії. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети, які США, Франція та Британія передали Україні. Ці ракети могли б бути використані для ураження угруповань російських військ, що зосереджені біля українського кордону.

Однак більшість країн НАТО не підтримують ідею ударів західною зброєю по території Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно закликав країни-союзники, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території РФ.

Крім того, Парламентська асамблея НАТО закликала країни альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.

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