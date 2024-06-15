Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків, - Столтенберг

"Маємо не забувати, що ця війна розвʼязана Росією як агресором. РФ окупувала частину території України. Україна має право на самозахист. Це право включає можливість знищувати військові цілі на території Росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча поки накладені певні обмеження на використання цього озброєння", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що невдовзі Альянс послабить ці обмеження у звʼязку з наступом РФ у Харківській області.

"Росіяни атакують зі своєї території і Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Обмеження поступово скасовуються, і це допоможе українцям захищатися", - відповів генсек НАТО.

Він також зауважив, що НАТО не надсилатиме своїх військових в Україну, оскільки "не є стороною конфлікту".

"НАТО із самого початку заявило, що підтримує Україну. Країни Альянсу домовилися, що здійснюватимуть підготовку українських військових, проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту. Тому ми не посилаємо наші війська в Україну", - відповів Столтенберг.

Удари по території РФ західною зброєю

На початку травня цього року Росія почала повторний наступ на півночі Харківської області. Росія обстрілює населені пункти авіабомбами і балістичними ракетами, які нічим збивати.

Через це Україна звернулась до країн-партнерів з проханням дозволити бити по об'єктах агресора із західної зброї.

Свій дозвіл вже дали низка країни. Зокрема Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Однак США дозволили застосовувати для ударів американську зброю, але виключно в районі держкордону в Харківській області. При цьому було заборонено використовувати балістичні ракети ATACMS.

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