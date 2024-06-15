Украина может уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков, - Столтенберг

"Должны не забывать, что эта война развязана Россией как агрессором. РФ оккупировала часть территории Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя пока наложены определенные ограничения на использование этого вооружения", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что вскоре Североатлантический союз ослабит эти ограничения в связи с наступлением РФ в Харьковской области.

"Россияне атакуют со своей территории и Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Ограничения постепенно упраздняются, и это поможет украинцам защищаться", - ответил генсек НАТО.

Он также отметил, что НАТО не будет посылать своих военных в Украину, поскольку "не является стороной конфликта".

"НАТО с самого начала заявило, что поддерживает Украину. Страны Альянса договорились, что будут осуществлять подготовку украинских военных, однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", - ответил Столтенберг.

Удары по территории РФ западным оружием

В начале мая этого года Россия начала повторное наступление на севере Харьковской области. Россия обстреливает населенные пункты авиабомбами и баллистическими ракетами, которые нечем сбивать.

Поэтому Украина обратилась к странам-партнерам с просьбой разрешить бить по объектам агрессора из западного оружия.

Свое разрешение уже дали ряд стран. В частности, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Однако США разрешили применять для ударов американское оружие, но исключительно в районе госграницы в Харьковской области. При этом было запрещено использовать баллистические ракеты ATACMS.

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