Україна має право захищатися й за межами своїх кордонів, - глава МЗС Британії

Україна має "законне право" захищатися і може "проектувати силу" за межі своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Відповідаючи на запитання про сьогоднішню атаку дронів на Москву та про те, чи має Україна право атакувати територію Росії, Клеверлі зазначив, що не буде спекулювати щодо характеру атаки.

"Звичайно, вона (Україна, - ред.) має законне право робити це в межах своїх кордонів, але вона також має право використовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність Росії проєктувати силу в самій Україні", - сказав міністр.

Клеверлі зазначив, що законні військові цілі за кордоном України є частиною її самооборони.

"Ми повинні це визнати", - додав він.

Атака дронів на Москву та область 30 травня

У Москві сьогодні вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю.

Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Варто зазначити, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.