Україна має право не сплачувати екологічне мито ЄС, але потрібно активізувати переговори, - EBA

Одним із підходів може бути застосування декларативного підходу до товарів, що імпортуються з України до ЄС та підпадають під дію СВАМ. Тобто, фактично це буде той же самий підхід, як і для решти країн, але без стягнення плати за викиди.

"Це дозволить знизити фінансове навантаження на бізнес та допоможе підприємствам акумулювати ресурси для часткового відновлення рівня виробництва, постраждалого в результаті військових дій. У цьому контексті слід напрацювати новий організаційний механізм для перемовин з Європейською Комісією, адже чинна Робоча група, створена Урядом у 2021 році, так і не виробила консолідованої позиції української сторони щодо підходу у застосуванні СВАМ", - наголосили у асоціації.

Крім того, у EBA рекомендували Мінекономіки розпочати розробку українського механізму СВАМ для імпорту продукції з третіх країн. Оскільки Україна прагне запровадити архітектуру кліматичного врядування ЄС, обов’язковим елементом повинен стати механізм прикордонного вуглецевого коригування, аналогічний тому, який запроваджено в ЄС.

"Це сприятиме захисту національних виробників та забезпеченню однакових умов для всіх учасників ринку в Україні (виробників та імпортерів), а також прискорить та спростить процес інтеграції ринку України в ринок ЄС після набуття Україною статусу країни-члена ЄС. При цьому, оскільки в Україні вже діє екоподаток на викиди СО2, запровадження вищеописаного механізму потрібно здійснювати якомога швидше", - підкреслили в асоціації.