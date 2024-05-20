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Украина имеет право не платить экологическую пошлину ЕС, но нужно активизировать переговоры, - EBA

Фото: Украина имеет право не платить экологическую пошлину ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Действующее регулирование CBAM позволяет ЕС принять во внимание исключительные и неспровоцированные события, повлекшие за собой разрушительные последствия для экономики и индустриальной инфраструктуры страны, экспортирующей в ЕС товары, охваченные действием экологической пошлины СВАМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес-ассоциации (EBA).

Одним из подходов может быть применение декларативного подхода к товарам, импортируемым из Украины в ЕС и подпадающим под действие СВАМ. То есть фактически это будет тот же подход, как и для остальных стран, но без взимания платы за выбросы.

Это позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и поможет предприятиям аккумулировать ресурсы для частичного восстановления уровня производства, пострадавшего в результате военных действий. В этом контексте следует наработать новый организационный механизм для переговоров с Европейской Комиссией, ведь действующая Рабочая группа, созданная Правительством в 2021 году, так и не выработала консолидированную позицию украинской стороны относительно подхода в применении СВАМ", - подчеркнули в ассоциации.

Кроме того, в EBA рекомендовали Минэкономики приступить к разработке украинского механизма СВАМ для импорта продукции из третьих стран. Поскольку Украина стремится ввести архитектуру климатического управления ЕС, обязательным элементом должен стать механизм пограничной углеродной корректировки, аналогичный введенному в ЕС.

"Это будет способствовать защите национальных производителей и обеспечению одинаковых условий для всех участников рынка в Украине (производителей и импортеров), а также ускорит и упростит процесс интеграции рынка Украины в рынок ЕС после обретения Украиной статуса страны-члена ЕС. При этом, поскольку в Украине уже действует эконалог на выбросы СО2, введение вышеописанного механизма нужно осуществлять как можно скорее", - подчеркнули в ассоциации.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЭВА, директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что введение СВАМ приведет к переформатированию торговых потоков и увеличению финансовой нагрузки на углеродный импорт. Для Украины эта пошлина означает только потери, поэтому бизнес просит правительство содействовать постепенному внедрению СВАМ.

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