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Україна має план знищення Керченського мосту та повернення Криму, - ГУР

Фото: представник Головного управління розвідки Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові мають план остаточного знищення незаконного зведеного Керченського мосту та повернення окупованого Криму. Деталі поки що не розкриватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Андрія Юсова.

Юсов зазначив, що наразі росіяни використовують тимчасово окупований півострів як "велику військову базу". Він додав, що окупований Крим є важливою територією для росіян з погляду логістики.

"Хотілося б подивитися на годинник і сказати, що мосту ще залишилося стояти 15 хвилин - але реальність складніша", - сказав представник ГУР.

Він додав, що Сили оборони мають план деокупації півострова, але зазначив, що ці деталі поки що не будуть розкривати.

"Безумовно, Сили безпеки й оборони мають плани щодо як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не даватимемо анонси. Як і не робилося це минулі рази, коли відповідні ураження завдавалися й були ефективними", - зазначили у розвідці.

 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на початку місяця партизани провели розвідку біля Керченського мосту у Криму.

Зазначимо також, що у липні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Кримський міст є ціллю для ЗСУ.

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ГУРКрымский мостВійна Росії проти України