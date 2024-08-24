У Украины есть план уничтожения Керченского моста и возвращения Крыма, - ГУР

Юсов отметил, что в настоящее время россияне используют временно оккупированный полуостров как "большую военную базу". Он добавил, что оккупированный Крым является важной территорией для россиян с точки зрения логистики.

"Хотелось бы посмотреть на часы и сказать, что мосту еще осталось стоять 15 минут - но реальность сложнее", - сказал представитель ГУР.

Он добавил, что у Силы обороны план деоккупации полуострова, но отметил, что эти детали пока не будут раскрывать.

"Безусловно, Силы безопасности и обороны имеют планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех мешающих вещей. Мы не будем давать анонсы. Как и не делалось это в прошлые разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными", - отметили в разведке.