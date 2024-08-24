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У Украины есть план уничтожения Керченского моста и возвращения Крыма, - ГУР

Фото: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные имеют план окончательного уничтожения незаконного возведенного Керченского моста и возвращения оккупированного Крыма. Детали пока не будут раскрывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова.

Юсов отметил, что в настоящее время россияне используют временно оккупированный полуостров как "большую военную базу". Он добавил, что оккупированный Крым является важной территорией для россиян с точки зрения логистики.

"Хотелось бы посмотреть на часы и сказать, что мосту еще осталось стоять 15 минут - но реальность сложнее", - сказал представитель ГУР.

Он добавил, что у Силы обороны план деоккупации полуострова, но отметил, что эти детали пока не будут раскрывать.

"Безусловно, Силы безопасности и обороны имеют планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех мешающих вещей. Мы не будем давать анонсы. Как и не делалось это в прошлые разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными", - отметили в разведке.

 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в начале месяца партизаны провели разведку у Керченского моста в Крыму.

Отметим также, что в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост - цель для ВСУ.

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