У Украины есть план уничтожения Керченского моста и возвращения Крыма, - ГУР

Украинские военные имеют план окончательного уничтожения незаконного возведенного Керченского моста и возвращения оккупированного Крыма. Детали пока не будут раскрывать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Андрея Юсова.
Юсов отметил, что в настоящее время россияне используют временно оккупированный полуостров как "большую военную базу". Он добавил, что оккупированный Крым является важной территорией для россиян с точки зрения логистики.
"Хотелось бы посмотреть на часы и сказать, что мосту еще осталось стоять 15 минут - но реальность сложнее", - сказал представитель ГУР.
Он добавил, что у Силы обороны план деоккупации полуострова, но отметил, что эти детали пока не будут раскрывать.
"Безусловно, Силы безопасности и обороны имеют планы относительно как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожения всех мешающих вещей. Мы не будем давать анонсы. Как и не делалось это в прошлые разы, когда соответствующие поражения наносились и были эффективными", - отметили в разведке.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что в начале месяца партизаны провели разведку у Керченского моста в Крыму.
Отметим также, что в июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост - цель для ВСУ.
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