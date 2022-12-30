Україна має план захисту енергетики. Це завдання на 2023 рік, - Зеленський

Одним з найголовніших завдань 2023 року являється убезпечення генерації та постачання електрики у будинки українців. Держава буде прикладати для цього багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні до українців.

За словами голови держави, питання про стан енергетики в Україні було обговорено на окремій нараді.

"У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вважає це завдання одним з найголовніших на наступний рік. При цьому він впевнений, що воно буде виконано.