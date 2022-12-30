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Україна має план захисту енергетики. Це завдання на 2023 рік, - Зеленський

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 20:41
Україна має план захисту енергетики. Це завдання на 2023 рік, - Зеленський Фото: Україна має план захисту енергетики. Це завдання на 2023 рік, - Зеленський (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Одним з найголовніших завдань 2023 року являється убезпечення генерації та постачання електрики у будинки українців. Держава буде прикладати для цього багато зусиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні до українців.

За словами голови держави, питання про стан енергетики в Україні було обговорено на окремій нараді.

"У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вважає це завдання одним з найголовніших на наступний рік. При цьому він впевнений, що воно буде виконано.

Раніше повідомлялось, що через масштабні ракетні обстріли російськими військовими в четвер, 29 грудня, довелось зупинити роботу енергоблоків на частині українських атомних станцій.

В ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що фахівцям вдалось відновити роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливо Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

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Володимир Зеленський інфраструктура енергетики
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