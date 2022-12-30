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Енергетики ДТЕК завершили відновлення електромереж півночі Херсонської області

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П'ятниця 30 грудня 2022 15:18
Енергетики ДТЕК завершили відновлення електромереж півночі Херсонської області Фото: Енергетики ДТЕК завершили відновлення електромереж півночі Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

27 грудня енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі спільно з фахівцями інших операторів системи розподілу відновили роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"25 енергетиків 29 днів ремонтували обладнання, щоб відновити електропопостачання в області. Завдяки виконаним ремонтам світло знову отримують мешканці Бериславу та Бериславського району Херсонської області", - повідомили в компанії.

Енергетики працювали в тісній взаємодії з саперами, адже в деокупованій області дуже багато замінувань.

Нагадаємо, в перший день звільнення Херсонщини від російських окупантів, компанія ДТЕК Ахметова запропонувала уряду і місцевій владі допомогти відновити зруйновані окупантами лінії електропередачі.

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ДТЕК Херсонська область
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