В "Енергоатомі" розповіли про стан на АЕС після обстрілів 29 грудня

Через масштабні ракетні обстріли російськими військовими в четвер, 29 грудня, довелось зупинити роботу енергоблоків на частині українських атомних станцій. Про те працівникам Енергоатому вдалось відновити їх діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram–канал "Енергоатому".

В "Енероатомі" підкреслили, що працівники критичних інфраструктур займаються їх відновленням 24/7. Однак все ще лишаються зупиненими 6 енегоблоків Запоріжської АЕС. Їх роботу блокують росіяни.

"Всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт.", - йдеться в повідомленні.

Станом на п’ятницю, 30 грудня, енергетикам вдалось вдалось запустити на максимум ті енергоблоки, котрі знаходяться на підконтрольній Україні території.

Також в ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що фахівцям вдалось відновити роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

Раніше РБК-Україна писало про те, що генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно попереджав про те, що столиця вже незабаром зможе повернутися до планових відключень електроенергії.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливо Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.