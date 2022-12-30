ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Енергоатомі" розповіли про стан на АЕС після обстрілів 29 грудня

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 16:09
В "Енергоатомі" розповіли про стан на АЕС після обстрілів 29 грудня Фото: В "Енергоатомі" розповіли про стан на АЕС після обстрілів 29 грудня(GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Через масштабні ракетні обстріли російськими військовими в четвер, 29 грудня, довелось зупинити роботу енергоблоків на частині українських атомних станцій. Про те працівникам Енергоатому вдалось відновити їх діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram–канал "Енергоатому".

Станом на п’ятницю, 30 грудня, енергетикам вдалось вдалось запустити на максимум ті енергоблоки, котрі знаходяться на підконтрольній Україні території.

"Всі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт.", - йдеться в повідомленні.

В "Енероатомі" підкреслили, що працівники критичних інфраструктур займаються їх відновленням 24/7. Однак все ще лишаються зупиненими 6 енегоблоків Запоріжської АЕС. Їх роботу блокують росіяни.

Також в ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що фахівцям вдалось відновити роботу лінії 150 кВ, що живить північ Херсонщини. 30 грудня повністю відновлено постачання світла Бериславу та Бериславському району.

Раніше РБК-Україна писало про те, що генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко нещодавно попереджав про те, що столиця вже незабаром зможе повернутися до планових відключень електроенергії.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливо Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура АЕС Обстріл Энергоатом
NEWS
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок