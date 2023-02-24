Украина должна победить, чтобы воцарился продолжительный мир, - Дуда
Для того, чтобы воцарился длительный мир, Украина должна победить в войне, которую развязала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Анджея Дуды во время телевизионного обращения к польскому народу 23 февраля.
"А чтобы она (Украина - ред) имела на это шансы, нужно единство всего свободного мира", - отметил политик.
Дуда указал, что, начав войну в Украине, российский диктатор Владимир Путин хотел отстроить империю, разделить мир и сделать Европу постоянно зависимой от своих ресурсов.
"Сегодня, после года войны, мы знаем, что РФ не завоевала Украину. Западный мир объединился, роль НАТО возросла, к Альянсу присоединилось больше стран. Европа наконец-то избавляется от зависимости от российской нефти и газа", - подчеркнул президент.
Глава польского государства добавил, что Путин не реализовал ни одну из своих стратегических целей и точно проигрывает.
"Его остановил героизм украинских воинов и украинского общества. Его остановила позиция Польши и других стран, которые поддержали Украину с первого дня. Но все это было бы невозможно без сильного лидерства США", - подытожил Дуда.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин откажется от своих имперских амбиций только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну против Украины.
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