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Путін відмовиться від імперських амбіцій тільки якщо визнає, що не може виграти війну, - Шольц

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Нью Йорк, Середа 21 вересня 2022 08:58
Путін відмовиться від імперських амбіцій тільки якщо визнає, що не може виграти війну, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій лише тоді, коли зрозуміє: він не може виграти війну проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Саме тому ми не приймемо жодного світу, продиктованого Росією, і саме тому Україна має бути спроможна відбити напад Росії", - заявив він.

Німецький канцлер підкреслив, що якщо Путіну зійде з рук його вторгнення в Україну, то панування сильного над слабким неминуче - не тільки в Україні, а й у всьому світі.

"Ось чому ми не повинні сидіти склавши руки і нічого не робити, коли високоозброєна, ядерна наддержава - член-засновник ООН і постійний член Ради Безпеки ООН при цьому хоче силою змінити кордони", - сказав Шольц.

Він наголосив, що завойовницька війна Росії проти України не може бути виправдана нічим.

"Є тільки одне слово для цього. Це чистий імперіалізм!" - заявив канцлер.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чорнохова пообіцяла покласти край війні з "путінськими нацистами".

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