Україна має обмежити експорт металобрухту, поки ситуація не стала критичною, - експерт

Ситуація з металобрухтом загострюється, підприємства відчувають дедалі більший дефіцит, і це починає становити загрозу для національної безпеки. Варто обмежити або навіть заборонити експорт металобрухту, допоки ситуація не стабілізується.

"Якщо у нас дефіцит металобрухту, то у нас є проблема з виробництвом. А на сьогодні ця проблема стала ще більш критично - враховуючи, що зараз підприємства перебувають у дуже важкому стані", - пояснила вона.

Вона підкреслила: працююча металургія - питання національної безпеки, тож Євросоюз поставиться з розумінням до бажання України захистити власну економіку. Особливо - якщо врахувати, що брухт, який постачають у ЄС, не залишається в Євросоюзі, а транспортується далі.

"Ми повинні розуміти, що Європейський Союз не є кінцевою зупинкою для металобрухту. Якби це була ще кінцева зупинка, ми б зрозуміли, що Євросоюз нам реально допомагає і все. Але це точка, через яку перенаправляють далі той металобрухт. А це вже просто в обхід правил, і всього, чого тільки можна", - зауважила Колеснікова.

На її думку, найголовніше питання для України зараз - максимально зберегти і перезапустити економіку, і це прекрасно розуміють усі наші міжнародні партнери, які нас зараз фінансують.

"Якщо ми не запустимо економіку, ніяких грошей у світі не вистачить для того, щоб нас довго підтримувати. Тому це один із пунктів, який дозволить не зупинитися нашій економіці. Бо металургія - це експорт, це валюта, це стабільність нашої, хоч якоїсь, але стабільність економік", - резюмувала Колеснікова.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що в Україні склалася вкрай негативна ситуація з наявністю металобрухту, і це починає загрожувати національній економічній безпеці.