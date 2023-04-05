Украина должна ограничить экспорт металлолома, пока ситуация не стала критической, - эксперт

Ситуация с металлоломом обостряется, предприятия испытывают все больший дефицит, и это начинает представлять угрозу национальной безопасности. Следует ограничить или даже запретить экспорт металлолома, пока ситуация не стабилизируется.

"Если у нас дефицит металлолома, то у нас есть проблема с производством. А на сегодня эта проблема стала еще более критично - учитывая, что сейчас предприятия находятся в очень тяжелом состоянии", - пояснила она.

Она подчеркнула: работающая металлурги - вопрос национальной безопасности, поэтому Евросоюз отнесется с пониманием к желанию Украины защитить собственную экономику. Особенно - если учесть, что лом, поставляемый в ЕС, не остается в Евросоюзе, а транспортируется дальше.

"Мы должны понимать, что Европейский Союз не является конечной остановкой для металлолома. Если бы это была еще конечная остановка, мы бы поняли, что Евросоюз нам реально помогает и все. Но это точка, через которую перенаправляют дальше тот металлолом. А это уже просто в обход правил, и всего, чего только можно", – отметила Колесникова.

По ее мнению, самый главный вопрос для Украины сейчас - максимально сохранить и перезапустить экономику, и это прекрасно понимают все наши международные партнеры, которые нас сейчас финансируют.

"Если мы не запустим экономику, никаких денег в мире не хватит для того, чтобы нас долго поддерживать. Поэтому это один из пунктов, который позволит не остановиться нашей экономике. Потому что металлургия - это экспорт, это валюта, это стабильность нашей, любой, но стабильность экономик", - резюмировала Колесникова.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности.