Україна має намір домовитися про реструктуризацію боргу до крайнього терміну, - Reuters

За словами джерел, Україна 1 серпня провела телефонну конференцію та заявила, що має намір включити ВВП-варранти до угоди про реструктуризацію облігацій на суму близько 20 млрд доларів.

Формальні переговори щодо реструктуризації минулого місяця завершилися без досягнення угоди. Заяви, опубліковані минулого тижня, показали, що існує великий розрив між 20% списанням, на яке готові власники облігацій, та пропозицією України, яка означала дисконт до 60%.

"Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом", - сказав один із джерел, який говорив на умовах анонімності. Юрій Буца, голова українського управління боргом, який керує взаємодією країни з кредиторами, провів телефонну конференцію розмови, до неї приєдналися представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомили джерела.

З боку кредиторів до групи приєдналися члени Спеціального комітету кредиторів, а також інвестори, які не входили до групи.

Комерційний борг України

Україна має непогашені облігації на 19,7 млрд доларів і винна 2,6 млрд доларів за ВВП-варантами - інструментом з фіксованим доходом, виплати за яким прив'язані до рівня економічного зростання. Варранти були створені як під час реструктуризації боргу України у 2015 році.

В опублікованій минулого тижня заяві, в якій докладно викладено пропозицію уряду щодо реструктуризації для власників облігацій, варранти ВВП згадуються лише у контексті усунення перехресного дефолтного пункту між облігаціями та варантами. Деякі інвестори інтерпретували це як знак того, що Київ не планує реструктурувати обидва типи боргу одночасно, а спочатку розібратися з облігаціями.

Однак тепер стало зрозуміло, що з варантами також необхідно щось робити, повідомили джерела, оскільки платежі були включені в найважливіший аналіз стійкості боргу (DSA) МВФ і також могли відвернути гроші від в основному символічних купонних виплат, які уряд пропонував зробити власникам облігацій у межах реструктуризації.

Україна також має намір додати в реструктуровані облігаційні інструменти положення про найбільше сприяння кредиторам, щоб гарантувати, що власники боргу державних підприємств не отримають більш вигідних умов при реструктуризації цього боргу на пізнішому етапі.