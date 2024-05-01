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Україна має історичну можливість міцно пов’язати своє майбутнє з ЄС, - Боррель

Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна має історичну можливість міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським союзом. Робота з розширення ЄС ще не завершена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Відповідну заяву головний європейський дипломат зробив до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу. Тоді до ЄС приєдналися ще 10 країн, що, на думку Борреля, стало сміливим кроком після Другої світової війни.

"Але наша робота з об’єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, а ще більше знаємо сьогодні, коли Росія веде загарбницьку війну проти України. Останніми роками мільйони європейців продемонстрували свою готовність і надію приєднатися до ЄС", - зазначив дипломат.

Боррель заявив, що Україна, а також Західні Балкани, Туреччина, Молдова та Грузія мають історичну можливість міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським союзом. За його словами, це не лише трансформаційна політика, яка зміцнює безпеку, справедливість і демократію, але водночас і можливість підвищити рівень життя європейців. 

Він зазначив, що від майбутніх членів ЄС вимагається зміцнювати свої демократичні інститути та підтримувати права людини та основні свободи. Боррель наголосив, що сам Європейський союз також самореформується, щоб стати сильнішим.

"Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський союз", - додав Боррель.

 

Шлях України до ЄС

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення відбулися позитивні зміни щодо вступу України до Європейського союзу. Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Також у грудні 2023 року лідери країн ЄС підтримали початок переговорів з Україною щодо вступу. Але це не означає, що Україна може найближчим часом приєднатися до ЄС. Ще потрібен час для проведення реформ та скринінгу законодавства на відповідність до норм ЄС.

Скільки часу займе підготовчий процес - наразі невідомо. Раніше в ЄС висловили думку, що Україна може приєднатися до Євросоюзу протягом 6-11 років.

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ЄвросоюзЖозеп БоррельВступ в ЄС