Україна має історичну можливість міцно пов’язати своє майбутнє з ЄС, - Боррель

Відповідну заяву головний європейський дипломат зробив до 20-річчя найбільшого в історії розширення Євросоюзу. Тоді до ЄС приєдналися ще 10 країн, що, на думку Борреля, стало сміливим кроком після Другої світової війни.

"Але наша робота з об’єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, а ще більше знаємо сьогодні, коли Росія веде загарбницьку війну проти України. Останніми роками мільйони європейців продемонстрували свою готовність і надію приєднатися до ЄС", - зазначив дипломат.

Боррель заявив, що Україна, а також Західні Балкани, Туреччина, Молдова та Грузія мають історичну можливість міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським союзом. За його словами, це не лише трансформаційна політика, яка зміцнює безпеку, справедливість і демократію, але водночас і можливість підвищити рівень життя європейців.

Він зазначив, що від майбутніх членів ЄС вимагається зміцнювати свої демократичні інститути та підтримувати права людини та основні свободи. Боррель наголосив, що сам Європейський союз також самореформується, щоб стати сильнішим.

"Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський союз", - додав Боррель.