Украина имеет историческую возможность прочно связать свое будущее с ЕС, - Боррель

Соответствующее заявление главный европейский дипломат сделал к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза. Тогда к ЕС присоединились еще десять стран, что, по мнению Борреля, стало смелым шагом после Второй мировой войны.

"Но наша работа по объединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, а еще больше знаем сегодня, когда Россия ведет захватническую войну против Украины. В последние годы миллионы европейцев продемонстрировали свою готовность и надежду присоединиться к ЕС", - отметил дипломат. .

Боррель заявил, что Украина, а также Западные Балканы, Турция, Молдова и Грузия имеют историческую возможность прочно связать свое будущее с Европейским союзом. По его словам, это не только трансформационная политика, которая укрепляет безопасность, справедливость и демократию, но и возможность улучшить уровень жизни европейцев.

Он отметил, что от будущих членов ЕС требуется укреплять свои демократические институты и поддерживать права человека и основные свободы. Боррель подчеркнул, что сам Европейский союз также самореформируется, чтобы стать сильнее.

"Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить более крупный, более глубокий и сильный Европейский союз", - добавил Боррель.