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Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре, - Столтенберг

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Вторник 29 ноября 2022 02:21
Украина должна готовиться к новым ударам РФ по критической инфраструктуре, - Столтенберг Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Киев вместе с союзниками должен быть готов к тому, что Москва продолжит попытки разрушить украинскую критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанное во время пресс-конференции в Бухаресте.

"Путин пытается разрушить энергетическую и газовую инфраструктуру и остановить предоставление базовых услуг украинцам. Это ужасно, мы должны быть готовы к дальнейшим атакам", - сказал политик.

По словам Столтенберга, именно поэтому страны Североатлантического альянса усилили поддержку Украины.

"Союзники предоставляют современные системы противовоздушной обороны и другие системы, которые могут реагировать на угрозы, представляющие разные типы дронов, управляемых и баллистических ракет", - добавил генсек НАТО.

Напомним, Столтенберг ожидает решений по ПВО для Украины на саммите НАТО в Бухаресте.

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